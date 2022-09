Incontro con i candidati di Italia Sovrana e Popolare

Incontro con la stampa al bar Cavour, alle ore 10, e poi a seguire comizio in piazza Cavour di Italia Sovrana e Popolare (formazione che comprende Ancora Italia, un gruppo già radicato a Vercelli, la sinistra vicina a Marco Rizzo e altri).

Tre gli ospiti.

Andrea Raviciotti, di Gattinara, candidato per Italia Sovrana e Popolare al collegio Piemonte 2.

Mattia Bianchi, professore di letteratura italiana presso l’università di Salamanca, candidato in Piemonte capolista nel collegio uninominale per la Camera Piemonte 2 .

L'onorevole Bianca Laura Granato, candidata alla Camera dei Deputati Collegio Plurinominale 1 – Campania 2 Caserta Benevento .

Lunedì 12 un secondo appuntamento: Porte Aperte in sede presso la sezione di Vercelli di via Massaua 109. Momento conviviale con aperitivo offerto per scambiare riflessioni riguardo l'attuale passaggio storico. Ospite d'eccezione: Paolo Borgognone, scrittore, storico e saggista, candidato per Italia Sovrana e Popolare circoscrizione Piemonte 1 (collegio plurinominale Piemonte U02).