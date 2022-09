La sete del Po

Santhià – “Un Po di sete”: è questo il nome del progetto solidale di condivisione ideato dai santhiatesi Pier Luigi Cane e Luigi Zai (Pier e Gigi per gli amici), che durante un pranzo con una delegazione capoverdiana in visita in Italia, hanno partorito l'idea di percorrere i 600 kg della ciclovia Vento che va da Torino alla punta estrema del Polesine per dar vita ad una sorta di reportage sulla situazione di carenza idrica del bacino fluviale e per reperire fondi.

Sullo sfondo di questa iniziativa c’è l'immensa sete di cui è afflitto il mondo intero, a cui non si sottrae l'Italia con il suo grande fiume quasi in secca. Al centro dell’iniziativa due obiettivi: il desiderio di conoscere e di far conoscere incontrando e raccogliendo storie, insieme alla volontà di raccogliere fondi per aiutare l'apicoltura e promuovere il progetto degli orti in Africa di Slow Food a Santa Cruz di Capo Verde, in preda ad una siccità molto più devastante di quella italiana. Pier e Gigi sono infatti membri dell'associazione no profit santhiatese denominata “Il Vercellese... verso Santa Cruz” che ha alle spalle oltre un decennio di attività solidali a Capoverde, isola di Santiago, afflitta da una crescente povertà.

“Grazie a elargizioni liberali, all'aggiudicazione di un bando della Chiesa Valdese e alla collaborazione con la Camara Municipal di Santa Cruz e ministeri di Capo Verde, sono stati istituiti corsi di formazione e consegnati aiuti di vario genere – spiegano – ma il fiore all'occhiello è stata la creazione di una cooperativa che ha dato vita ad un'attività di apicoltura razionale efficiente, grazie anche alla collaborazione di apicoltori italiani”. L’impresa che i due cicloturisti hanno organizzato, sarà autofinanziata e verrà compiuta in 9 giorni, con la previsione di un nutrito programma di incontri lungo il percorso per toccare con mano la situazione della siccità: il tutto verrà documentato sui social con immagini, commenti e interviste.