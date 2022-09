Massimo Paci: «Partita difficile domani, vanno in campo i giocatori più in forma»

Tutti a disposizione, per la trasferta di domenica a Trento (eccetto Emmanuello, Gatto e il giovane Gheza). La parola a Massimo Paci, tecnico della Pro Vercelli.

«Dopo la vittoria con il Padova il morale della squadra è alto, ed è comprensibile, giusto che sia così; ma domani, quando l'arbitro fischierà l'inizio della gara sarà un'altra storia, e noi dovremo trovare altre motivazioni. La partita noi l'abbiamo preparata, ma non sai mai cosa ti aspetta. Cercheremo di giocare di più nella metà campo avversaria, così da esaltare le doti tecniche dei nostri attaccanti, ma non escludo che cia sia da soffrire come è successo contro il Padova».

Tre partite nei prossimi otto giorni, ha pensato a un turnover?

«No, la testa è solo sulla partita di domani».

Ha a disposizione anche i nuovi acquisti, che avrà avuto modo di conoscere e di valutare.

«Certo, si solo allenati con noi. Stanno bene».

La formazione di domani: dentro i nuovi, oppure confermerà la squadra che ha battuto il Padova?

«Scenderà in campo chi è più in forma».

Abbiamo tanti attaccanti, ma l'unico centravanti da area di rigore è Comi. Arrighini e Guindo non hanno le sue caratteristiche.

«Vero, ma Arrighini può essere impiegato come prima punta, sebbene abbia caratteristiche diverse. Comunque abbiamo altri giocatori che possono giocare al centro dell'attacco.»

Per esempio Della Morte?

«Della Morte può ricoprire quel ruolo».

Contro il Padova, prima Iezzi e poi Silvestro hanno faticato in marcatura.

«Quando devi affrontare attaccanti forti è naturale andare un po' in affanno. Con il Padova è successo, ma non abbiamo subito gol, che è la cosa che conta».

Sempre a proposito della gara di domenica. I due centrocampisti, Saco e Corradini, nonostante la giovane età (quarant'anni in due) hanno disputato un'ottima gara. Una domanda su Corradini: bel tocco di palla, bravo anche nei recuperi, ha dato l'impressione di un certa timidezza, insomma, non crede che dovrebbe giocare con più personalità?

«Corradini è il classico regista e da lui ci aspettiamo di più. Non era facile, comunque, giocare contro il Padova: ti marcavano a uomo e impedivano la costruzione dal basso. In ogni caso, io sono molto contento di quello che sta facendo Corradini».

Elogi sperticati per Rizzo...

«Rizzo è stato bravo e per ora ha fatto sempre bene. Occorre però una certa cautela nei giudizi, perché lui è giovane e dovrà impare a convivere anche con momenti no. Per me, prima di tutto viene la sua serenità».

Il Trento domani, avversario ostico.

«Avversario difficile, se gli lasci il possesso palla hanno giocatori di spessore che possono fare male. Il nostro intento è quello di esaltare le nostre caratteristiche, e non subire. Ma, ripeto, sarà una partita difficile».