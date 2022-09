Anziano vercellese morto dopo l'incendio doloso all'ospedale di Pietra Ligure

Un anziano vercellese di 94 anni, Franco Arrigoni, è deceduto giovedì pomeriggio nella terapia intensiva dell'ospedale di Savona dove era stato trasportato dopo l’incendio doloso di domenica notte all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"Nonostante l’impegno profuso da tutto il personale sanitario che l’ha avuto in carico, dalla mattinata di oggi il suo quadro clinico si è improvvisamente aggravato sino al decesso di questo pomeriggio" spiegano dall'Asl 2 savonese.

"Sono addolorato per l‘accaduto e sono vicino alla famiglia in questo delicato momento - dichiara il dott. Marco Damonte Prioli, direttore generale di Asl 2 - Alle condoglianze che porto a nome di tutta l’Azienda aggiungo che stiamo lavorando tutt’ora con le forze dell’ordine e con la Magistratura per fare chiarezza sulla vicenda”. Anche Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, ha espresso vicinanza alla famiglia dell’anziano deceduto: “Esprimo le mie sentite condoglianze ai familiari – afferma il presidente della Regione -. Avevamo tutti sperato che potesse farcela grazie anche all’intervento chirurgico a cui era stato tempestivamente sottoposto, ma purtroppo oggi le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate”.

Intanto nei giorni scorsi un uomo è stato accusa con l'accusa di incendio doloso. E' questa l'accusa con la quale stamani i militari dell'Aliquota Operativa del Comando della Compagnia Carabinieri di Albenga, eseguendo il provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Savona, il dottor Ubaldo Pelosi, hanno arrestato L.S., ritenuto gravemente indiziato per il rogo scatenatosi nella notte tra il 4 e il 5 settembre nel reparto di Ortopedia del Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando agli elementi raccolti da carabinieri e vigili del fuoco che hanno indagato sull'accaduto, l'uomo, un cittadino di nazionalità straniera e senza fissa dimora pare ricoverato nel nosocomio pietrese dopo aver preso parte a una rissa in Piazza del Popolo a Savona, che è stato trasferito nel carcere di Marassi, dopo essere stato individuato come potenziale colpevole avrebbe manifestato ripetutamente l'intenzione di allontanarsi.

Proprio questo pericolo di fuga, unito a quello di reiterazione di reati simili, ha fatto scattare le manette, in attesa della decisione del Gip presso il Tribunale di Savona sulla convalida del fermo.

Se ormai sembra apparire chiaro agli inquirenti come si sia trattato di gesto volontario, sulla scorta dell'accusa mossa dal procuratore, sulla precisa dinamica dei fatti intanto permane ancora il massimo riserbo dagli ambienti giudiziari; pare comunque che le fiamme siano scaturite da un accendino in prossimità di una bombola d'ossigeno.

Fortunatamente il sistema antincendio di cui sono dotate le camere delle strutture ospedaliere, unito all'intervento tempestivo del personale e dei vigili del fuoco, ha evitato che si propagasse al resto della palazzina, dichiarata in buona parte comunque inagibile, anche in seguito all'acqua utilizzata dai pompieri per domare le fiamme.

Intanto Asl 2, insieme ai vertici della sanità regionale, ha da subito avviato un piano emergenziale per evitare di interrompere i servizi erogati negli ambienti dichiarati inagibili. Il quarto piano nel lato levante è tornato fin dalle prime successive al rogo in piena operatività, così come ormai la medicina nucleare al piano terra e l'ex chirurgia vertebrale e l'utic al primo piano.