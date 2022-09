Lotta all'abbandono dei rifiuti: 7 sanzioni in via Pisa - foto e video

La battaglia contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti prosegue. Nel pomeriggio di giovedì, nella zona via Pisa sono stati individuati sette trasgressori, di varie nazionalità e residenti in civici diversi, che avevano sistemato in strada mobili e sacconi di vario genere che, ovviamente, non andavano smaltiti in quel modo.

A segnalare all'amministrazione comunale l'ennesima discarica i colleghi di Notizia Oggi Vercelli: il vicesindaco Massimo Simion ha poi messo in moto la macchina dei controlli e gli agenti della Polizia locale hanno fatto il resto, esaminando il materiale abbandonato e rintracciando, all'interno dei sacchi abbandonati, gli indizi occorrenti per risalire ai trasgressori.

«La campagna di controlli per avere una Vercelli più pulita e per ottenere che i cittadini siano più rispettosi delle norme prosegue», commenta Simion che, nelle ultime settimane, ha partecipato una serie di attività di controllo che hanno portato a individuare numerosi trasgressori.

Ai sette che avevano lasciato i rifiuti in strada sono state comminate sanzioni da 100 euro.