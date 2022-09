Unione Popolare, unica forza di sinistra contro la "destra-destra" e la "destra-Pd"

La lotta partigiana. La costituzione. Gramsci e, prima ancora, le mondine in lotta per le 8 ore. El pueblo unido jamas serà vencido. Allende, Che Guevara. Cuba.

«Siamo l'unico vero partito di sinistra» dicono.

Per la presentazione hanno scelto il rinato Circolino dell'Isola. Una trentina i presenti, in mezzo a loro l'organizzatrice e figura storia della sinistra vercellese Claudia Suman.

Piccolo inghippo, il capo carismatico di Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero, non c'è ma è perdonato: deve incontrasi con Jean-Luc Melenchon, leader di una sinistra che in Francia è anche la prima forza di opposizione. Al posto di Ferrero c'è Fabrizio Baggi, segretario regionale di Rifondazione in Lombardia.

«Sono quasi certo che supereremo lo sbarramento del 3 per cento – dice – ma se anche così non fosse, anche se dovessimo arrivare al 2 virgola qualcosa non importa: Unione Popolare è un punto di partenza, non è solo una lista. Dovessimo restare fuori dal parlamento organizzeremo subito un'assemblea nazionale. E poi: certo, vinceranno le destre, ma quanto resteranno al potere? Se va bene un anno. Quindi noi dobbiamo essere pronti».

A proposito di destra. Vari interventi hanno voluto ribadire un concetto: le destre, oggi, sono due; quella della Meloni e compagnia, quella che si chiama Pd «e le peggiori riforme le hanno volute loro» dirà nel suo intervento Andrea Tamiso, candidato locale.

Tra io temi più gettonati la guerra («la maggior parte degli italiani non la vuole; chi la vuole è una minoranza che ci governa» e il caro-bollette («una speculazione, che risponde a logiche di borsa, in Olanda»).

A fare gli onori di casa e aprire l'incontro con giornalisti e simpatizzanti è stata Cinzia Lamanna, anche lei candidata nella Circoscrizione Piemonte 2.

«Siamo un movimento pacifista, ambientalista, femminista, e il nostro programma è corposo, con 12 titoli. Ma la matrice è una sola ed è concreta: il nostro programma viene dal basso, insomma dal popolo. E mi piace rimarcare e ricordare una frase di Melenchon: 'La sinistra deve farsi amare dal popolo'».

Ha preso poi la parola Lucetta Bellomo, candidata al senato e segretaria di Rifondazione a Biella. Ha ricordato le forze che hanno dato vita a Unione Popolare: Rifondazione, Potere al popolo, le cinque parlamentari di Manifesta, DeMa «e altri gruppi, altre persone. Siamo l'unica alternativa a centro destra e centro sinistra».

Dopo altre interventi di altri candidati (Laura Robbiano di Ovada ha ricordato che c'è un'altra guerra: «Dall'inizio dell'anno, e cioè da 250 giorni ci sono stati 663 morti sul lavoro; e Daniele Cherubin di Novara) ha preso la parola Andrea Tamiso. «Non ho tessere, ma in passato ho militato in Rifondazione e poi in Italia dei valori con De Magistris. Ho aderito a Unione Popolare perché unisce queste due esperienze politiche. Ma soprattutto Unione Popolare è l'unica formazione politica che avversa destra-destra e destra-Pd che, insieme, hanno sostenuto il governo Draghi». Ancora Tamiso, una battuta sulla guerra: «Ci hanno raccontato la barzelletta dell'Ucraina che combatte per la libertà, in realtà è una guerra per procura, con l'Italia suddita di Washington».

Da Tamiso la battuta più feroce dell'incontro: «Letta? Ogni volta che apre bocca sono carrettate di voti per la Meloni».

La conclusione, infine, di Fabrizio Baggi.

«Diciamocelo: siamo stati bravi a raccogliere le firme ad agosto. Il nostro progetto è il progetto di una sinistra che rivendica il diritto al lavoro, il diritto alla sanità pubblica, il diritto alla buona scuola e il diritto alla libera circolazione delle persone».