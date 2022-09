«+Europa, le nostre proposte per i giovani, l'economia e i diritti»

La difesa dei diritti ottenuti in 50 anni di battaglie, la conquista di nuovi, che rendano l'Italia più libera e civile, e lo sguardo al futuro con un programma economico non a debito e che non scarichi sui giovani i costi delle scelte di oggi.

Roswitha Flaibani, Federico Bodo (in presenza), con Marco Taradash e Alice Depetro collegati a distanza hanno presentato mercoledì candidature e programmi di +Europa per le prossime Politiche. Flaibani è capolista nel plurinominale della Camera per la parte di Piemonte che comprende anche Vercelli. Con lei ci sono anche Bodo (che corre anche all'uninominale ma nel collegio di Alessandria) e Depetro; Taradash, invece, è il capolista per il Senato. Emma Bonino, impegnata in Senato sul decreto Aiuti non ha potuto collegarsi ma ha mandato un saluto con l'invito, rivolto all'Italia e agli elettori, «a rimanere liberi».

«I diritti che abbiamo conquistato con battaglie lunghe e faticose, non sono acquisiti per sempre -, ha esordito Flaibani -. Conoscete la mia militanza radicale prima e con +Europa fin dalla fondazione. Convintamente dico che siamo gli unici a guardare al futuro, ai giovani e ai diritti».

Per Depetro, attivista Lgbti+ «+Europa è l'unico partito nel quale mi riconosco: il nostro programma economico non scarica il debito sulle future generazioni e siamo gli unici attenti al campo dei diritti».

L'analisi più politica, con le stoccate agli “ex amici” del terzo polo e la difesa della scelta del campo di centro sinistra è invece spettata a Taradash: «A chi agita lo spettro di Fratoianni e delle nazionalizzazioni degli elicotteri privati, dico serenamente che neanche lui riuscirà ad abolire la ricchezza». Feroci le considerazioni su Giorgia Meloni «un Di Maio in gonnella viste le tante volte che ha cambiato idea in soli 15 giorni», a Carlo Calenda che «vaneggia governi di unità nazionale ma non è credibile sulla politica estera».

Bodo ha ricordato il cammino fatto da +Europa sul territorio e, ricordando l'interrogazione parlamentare presentata da Emma Bonino sulla crisi Livanova, ha aggiunto: «Ci dicevano che non avremmo contato niente, ma intanto siamo gli unici ad ascoltare i cittadini, a raccogliere le loro istanze e a portarle in Parlamento».

Uno spazio di confronto che i candidati stanno coltivando attraverso i banchetti allestiti in piazza Cavour dove, ogni fine settimana è possibile fermarsi per scambiare opinioni e confrontarsi sul programma: «Noi vogliamo rappresentare il territorio nel quale viviamo – ha concluso Bodo –: il primo passo è a parlare e confrontarsi con i concittadini».