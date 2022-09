Tra i materiali più interessanti che si possono utilizzare per andare a conservare le ceneri del defunto c’è sicuramente l’urna cineraria porcellana. Si tratta di un elemento particolarmente delicato, che viene lavorato con grande perizia e di solito le urne in porcellana sono realizzate a mano.

In questo modo è anche possibile andare a personalizzarle, in ogni loro aspetto che si tratti della forma, del colore, ma anche di tutte quelle decorazioni che possono essere inserite.

Non è raro, infatti, che le persone decidono di inserire nell’urna cineraria una dedica, un simbolo, un’immagine del defunto. Tutte le persone che decidono di farsi cremare o decidono di far cremare un loro caro, possa appunto indirizzarsi verso un’urna in cui le ceneri saranno contenute per il resto dell’eternità, a meno che ad un certo punto non si decida di andare a spargerle.

Le pratiche delle cremazioni aumentano ogni anno se pensiamo che nel 2013 le cremazioni erano circa 110.000 l’anno e di recente se ne sono registrate quasi 250.000 in un anno.

I modelli in porcellana sono veramente tantissimi, dalle più classiche a quelle più particolari.

C’è veramente l’imbarazzo della scelta per tutte quelle persone che magari non hanno la minima idea di che cosa acquistare.

Anche le forme possono essere diverse perché non dimentichiamoci che le urne cinerarie possono essere tenute in casa e quindi asseconda anche dello spazio che si possiede è possibile prenderla con uno slancio verticale oppure uno slancio più orizzontale.

Porcellane famose

Quando si tratta di urna di porcellana c’è anche da dire che si può trovare in una qualità di porcellana molto famosa ma ad esempio Limoges o Capodimonte. Dopo che sono state poste le ceneri al suo interno l’urna di solito viene sigillata con una colla o silicone. Tutte le urne che sono in vendita segnalano le proprie caratteristiche, ad esempio il volume di ceneri che riescono a contenere oltre che chiaramente le dimensioni. A volte basta sapere più o meno qual è il peso della persona prima di morire per capire più o meno la quantità di ceneri che sta dentro l’urna, ad esempio un orna che contiene circa 4,5 l è pensata per una persona che può superare altra tonnellata di peso in vita.

È ovvio che più la porcellana sarà pregiata più costerà l’urna. Che può andare da un costo irrisorio fino anche a più di un migliaio di euro quando si tratta di porcellana di limoges. Comunque molto spesso, visto che le persone desiderano risparmiare dato che per il funerale visto ci sono tante spese da sostenere, probabilmente l’urna di porcellana non è la più economica che si possa trovare sul mercato.

Esistono tante alternative anche piuttosto economiche, che devono essere valutate attentamente perché comunque, appunto, se l’urna viene inserito all’interno di un contesto domestico è giusto anche investire particolarmente sulla sua estetica, se invece le ceneri vengono sparse oppure se l’urna viene messa in un loculo allora magari esteticamente assume meno rilevanza di un oggetto che verrà esposto in casa propria.