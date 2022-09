Varallo, Quarona, Borgosesia, Bianzé e Santhiatese: vento, pioggia e danni - FOTO E VIDEO

Forti temporali nella zona ovest della provincia e rilevanti danni a causa del maltempo.

Nella serata di mercoledì, intorno alle ore 20,30 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta nel comune di Bianzè per un tetto divelto e una seconda squadra per pali pericolanti finiti sulla sede.

Le aree interessate sono state messe in sicurezza, ma molti altri interventi sono ancora aperti.

Su tutto il vercellese è stata ben visibile, anche da molta lontano, una diffusa tempesta di fulmini (CLICCA QUI PER IL VIDEO)

Diverse zone del vercellese sono state colpite dal maltempo: violente grandinate si sono registrate nella zone di Borgo d'Ale (CLICCA QUI PER IL VIDEO) e del santhiatese, ma anche della Valsesia.