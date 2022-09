Vercelli dall'alto: da sabato in funzione la ruota panoramica

Entra in funzione sabato la grande ruota panoramica di piazza Paietta. Per poco più di un mese, fino al 16 ottobre, ci sarà la possibilità di ammirare "Vercelli dall'alto" salendo fino a 30 metri a bordo di cabine dotate di volante che, dunque, possono ruotare consentendo al pubblico di vedere scorci diversi della città.

«A pieno carico la capienza è di 180 persone - spiega il gestore, Patrizio Parisi -: si tratta di un'attrazione a basso impatto ambientale, alimentata con motori a corrente continua. La struttura è illuminata a led, assolutamente silenziosa e di ultimissima generazione. Di notte, in particolare, è un vero e proprio spettacolo».

Il taglio del nastro è previsto sabato 10 alle ore 14,30. Le prime 50 persone potranno fare il giro gratuitamente; inoltre, è stata prevista una serata dedicata ai ragazzi speciali seguiti dalle associazioni vercellesi che, così come da anni avviene per il luna park, anche in questo caso avranno la possibilità di vivere un momento di socialità e allegria.

«Due mattine - aggiunge l'assessore Mimmo Sabatino - saranno dedicate alle scuole elementari e medie».

La ruota sarà in funzione nei giorni feriali dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 24; nei giorni festivi; nei giorni festivi dalle 10 alle 24. Il costo è di 5 euro per i bambini e 6 per gli adulti. Tre i giri inclusi nel biglietto.

«Le grandi ruote sono il simbolo di molte grandi città - ha ricordato il sindaco Andrea Corsaro -. Torniamo alla quotidianità dopo la pause estiva proponendo un'attrazione suggestiva che ci auguriamo risulti gradita. Il debutto sarà in concomitanza con il Fora Tut. Ci aspetta un fine settimana ricco di appuntamenti e con una città vivace.