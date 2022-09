Paragone: «Stanno soffocando imprese e famiglie»

«Il nostro passato è il nostro futuro. Il nostro passato è fatto di cultura, storia, tradizioni, sapori. Io questa modernità, la modernità dell'era digitale e delle multinazionali, la respingo».

Applausi da farsi male alle mani per Gianluigi Paragone, leader di Italexit a Vercelli, in una sala riunione del Palace Hotel gremita, per presentare la candidatura alla camera di un vercellese, Andrea Messano.

Davanti a un pubblico che non perde una sua parola, Paragone sferra un attacco a Draghi e alle forze politiche che lo sostengono, alla Meloni e anche a Conte. Non si salva nessuno.

Chi non si salverà, dice Paragone, è l'Italia. «Governo e partiti politici tutti stanno voltando le spalle alle imprese e alle famiglie per favorire le multinazionali, sono loro dietro a tutto. Ad agosto sono arrivate le bollette, più care del 20 per cento. Aumenteranno ancora ma non sappiamo di quanto, e questo è un dramma. Se vuoi fare la formichina e risparmiare non sai cosa ti attende. Perché il governo non fa uno scostamento di bilancio? Significherebbe aiutare famiglie e imprese, che stanno vivendo un momento infernale. Hanno bisogno di materie prime, che non ci sono. Debbono pagare bollette esorbitanti. Cosa possono fare? Chiudere. E chiudere significa disoccupazione, gente a spasso, una crisi senza precedenti.»

Tra i temi che stanno a cuore a Paragone c'è di sicuro il vaccino.

«Hanno preso di mira i cinquantenni, la categoria più indifesa. E sono stati tanti i cinquantenni che mi hanno detto: Mi vaccino, perché non posso fare a meno della busta paga. Big pharma ha avuto gioco facile, mandando in tv le viro-star che un giorno ci dissero che bastava una dose, poi si presentarono di nuovo nel salotti televisi per dire che occorreva la seconda, e poi ancora la terza... tranquilli: adesso arriverà la quarta, però degli affetti avversi è vietato parlare.»

In precedenza, il candidato vercellese al parlamento, Andrea Messano, aveva elencato i punti del programma di Italexit.

«Il nostro punto di partenza – ha detto – è il recupero della sovranità economica, politica e monetaria. Siamo contro le politiche espansionistiche, contro la guerra all'Ucraina. Breve parentesi: i soldi per le armi da mandare in Ucraina, Draghi li ha trovati; per la crisi che ci attanaglia ha concesso 200 euro di briciole a qualcuno.»

«Siamo contro – ha detto ancora Messano - l'abominevole green pass, siamo per attivare una commissione d'inchiesta sui danni da vaccino, così da chi indennizzare chi è stato danneggiato, siamo per il reintegro delle persone sospese che non si sono vaccinate... Siamo per la moneta contante, perché il contante è libertà».

Poi la conclusione. «Le persone hanno paura del futuro. Mi sono candidato perché voglio un mondo diverso, un mondo dove al centro ci sia l'uomo e non la finanza internazionale».