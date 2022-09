Elezioni del 25 settembre: taccuino elettorale

Elezioni: appuntamenti e conferenze stampa

Fratelli d'Italia. Presentazione ai giornalisti della candidatura dell'On. Andrea Delmastro Delle Vedove, alla Camera dei Deputati per il collegio Uninominale Vercelli-Biella.La conferenza stampa si terrà venerdì 9 settembre, alle ore 15,30, nella sala del Parlamentino dell'Associazione Ovest Sesia, Via Duomo n.2.

Italia Sovrana e Popolare. Incontro al Bar Cavour (in piazza Cavor) domenica 11 settembre, inizio alle ore 10, con l'onorevole Bianca Maria Granato e i candidati Mattia Bianchi e Andrea Raviciotti.

Più Europa. Conferenza stampa per la presentazione dei candidati di Più Europa alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, mercoledì 7 settembre alle 17.30 presso il Vicolo Shilke a Vercelli. Sarà presente in collegamento la Senatrice Emma Bonino.

Unione Popolare. Mercoledi’ 7 settembre alle ore 18 al Circolino isola in via Trieste, 2 verranno presentati il programma e le candidate e i candidati alle elezioni del 25 settembre di Unione Popolare con De Magistris. Saranno presenti le candidate e i candidati alle elezioni del 25 settembre e Paolo Ferrero, vice presidente del partito della sinistra europea, che saranno a disposizione per eventuali domande da parte dei giornalisti.