Un fine settimana di settembre da vivere immersi nella Valsesia!

Settembre è il mese in cui i sentieri diventano più silenziosi, il sole è ancora alto in cielo e le temperature sono gradevoli, mentre i colori estivi iniziano a cedere il posto a quelli caldi e avvolgenti dell’autunno. La Valsesia, anche in questa stagione, rimane una delle mete più suggestive del nostro territorio e vale la pena visitarla prima dell’arrivo dell’autunno. Gli impianti Monterosa rimarranno aperti ancora per diverse giornate, con un weekend ricco di appuntamenti.

ALAGNA

Gli impianti che collegano Alagna con Pianalunga, Passo dei Salati, Punta Indren e Gressoney saranno in funzione tutti i giorni fino a domenica 18 settembre, dalle 7:30 alle 13 e dalle 14:15 alle 17:30 (clicca qui per maggiori dettagli sugli orari).

Prima dell’arrivo dell’inverno, sono state programmate le ultime camminate in quota con la guida, tra cui quella di sabato 10 settembre chiamata “Anello d'Alta Quota”, con salita in funivia al Passo dei Salati ed escursione al Corno del Camoscio, lungo il percorso geologico-pedologico e botanico di Cimalegna.

Il cielo azzurro ed il panorama mozzafiato, coroneranno la vostra esperienza sulla via ferrata di Cimalegna, lasciandovi a bocca aperta. La seggiovia che da Pianalunga porta alla Bocchetta delle Pisse, proprio vicino all’attacco della via, è aperta su prenotazione. Clicca qui per dettagli e contatti.

ALPE DI MERA

L’ultima apertura estiva della seggiovia che da Scopello porta all’Alpe di Mera sarà proprio durante questo weekend, 10 e 11 settembre, dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

Anche per questo fine settimana, all’Alpe si potranno organizzare Pic-Nic in famiglia per assaporare la vera essenza della montagna, sdraiarsi in un prato a gustare ottimi prodotti tipici insieme al suono della natura. Il pic-nic include il biglietto per la seggiovia oppure la sosta, nei giorni di chiusura dell'impianto, presso il parcheggio dell'Alpe di Mera.

Non solo: per domenica 11 settembre è in programma la "Mera-Meggiana", un’escursione per raggiungere partendo da Mera, l'Alpe Meggiana, con un percorso lungo ma semplice, panoramico e quasi pianeggiante. Sabato 10 settembre sarà inoltre l’ultima giornata con Meraviglio, la “mascotte” dell’Alpe che, prima di riposarsi da un’estate di esplorazioni, vuole salutare tutti i bambini che gli hanno tenuto compagnia con una giornata al parco giochi "Il Covo" dalle ore 10:00 alle 17:00.

Per tutte le informazioni sulle esperienze: https://monterosa2000.skiperformance.com/it/Estate/negozio