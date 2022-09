Teatro Civico, restaurati balaustra e bar. Entro l'anno al via lavori per mezzo milione di euro - FOTO

Dopo un accurato lavoro di restauro, gestito dal Comune con l'avallo della Sovrintendenza, torna al suo posto la balaustra che separa la platea dal palco del Teatro Civico.

Gli spettatori della Stagione di Prosa troveranno una sala completamente tirata a lucido alla riapertura del Teatro di via Monte di Pietà: oltre ai lavori sotto il palco, infatti, il Comune sta rinnovando lo spazio del bar e, prima del 15 settembre, provvederà anche alla tinteggiatura dell'atrio.

«Interventi eseguiti parzialmente da personale comunale - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici - e parzialmente affidati a una ditta specializzata e accreditata per quanto riguarda il restauro della balaustra per un investimento complessivo di circa 25mila euro».

I lavori, iniziati del corso dell'estate, sono ormai in dirittura d'arrivo: la sala verrà infatti riaperta la prossima settimana per il concerto della Taurinense ospite in città per una manifestazione degli Alpini e, successivamente, per lo spettacolo dei Sonics.

«Tuttavia - aggiunge Simion - gli uffici comunali sono già al lavoro per appaltare, entro fine anno, i lavori finanziati con i fondi del Pnrr ottenuti nel corso dell'estate».

Grazie ai 405mila euro ottenuti attraverso una misura Pnrr destinata all'efficientamento energetico di teatri, cinema e musei, integrati con uno stanziamento comunale, verranno sostituiti i serramenti a nord e quelli delle finestre che si affacciano su via Monte di Pietà, verrà realizzato il cappotto termico e sarà adottata una misura di efficientamento nella gestione del riscaldamento.

«Sulla base delle scadenze imposte dal Pnrr - spiega Simion - i lavori al Teatro Civico saranno i primi a partire tra quelli finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La consegna del cantiere, infatti, dev'essere fatta entro la fine dell'anno. Dunque gli uffici sono già al lavoro per la stesura degli atti necessari ad appaltare i lavori che verranno messi a bando in autunno».