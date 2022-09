Dal 10 settembre #Ogniluogoèunteatro

Case private, la vetrina di una libreria, strutture comunali e spazi pubblici. Ma anche un bus e il sentieri delle campagne: dal 10 al 23 settembre, a Vercelli, #ogniluogoèunteatro. Terza edizione, ulteriormente ampliata e arricchita, per il festival realizzato da Teatro di Dioniso, con Iraa Theatre / Cuocolo Bosetti, e Arteinscacco.

In calendario ci sono dodici spettacoli e un laboratorio: appuntamenti (alcuni a ingresso gratuito) che offrono l'opportunità di vivere l'esperienza del teatro non come spettatore seduto in platea ma in piccoli gruppi e in contesti del tutto insoliti.

Sostenuta da Ovest Sesia, Consorzio Baraggia, Atl, Fondazione Crt e Crv, Tap, Regione e Comune, la rassegna propone anche una produzione originale, “Le vie dei campi”, firmata Cuocolo Bosetti e Carlot-ta. Lo spettacolo è in programma il 10, l’11 settembre e poi dal 15 al 22, con ritrovo alle 19 all’Ovest Sesia e trasferimento in bus in campagna per una passeggiata di narrazione e ascolto (info e biglietti ciaotickets.com/biglietti/le-<wbr></wbr>vie-dei-campi o informagiovani di via Laviny 67 da lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12).

«Abbiamo guardato il nostro territorio da angolature diverse - spiega Renato Cuocolo - percorrendo lo spazio della campagna, rievocando storie personali e collettive che si fanno spazio tra i campi, le strade bianche, i canali e i roveti».

A illustrare il cartellone sono Livio Ghisio (Arteinscacco) e Anna Russo del Teatro Dioniso, insieme ad alcuni dei protagonisti degli appuntamenti.

Domenica 11, sabato 17 e domenica 18 alle 16 in Cascina Bargè (ingresso gratuito), l’appuntamento è con “Fiabe e e leggende: in viaggio con l’asina” con Claudio Zanotto e l’asina Geraldina, appuntamento dedicato alle famiglie e ai più piccoli.

Lunedì 12 e martedì 13 settembre alle 21 Maria Napoli, docente all'Upo, apre la propria abitazione di via Durandi 17 alla rappresentazione di “Battiti”, testo di cui p autrice, e che viene portato in scena da Roberta Bosetti, Annalisa Canetto e Irene Ivaldi.

Mercoledì 14 settembre alle 21 a Santa Chiara, c'è, per “Ruy Blas #siamotuttieroi”, quattro quadri sul coraggio portati in scena da “Il mulino di Amleto” su adattamento dell’opera di Victor Hugo.

Giovedì 15 settembre alle 18,30 e alle 20,30 a casa Cuocolo Bosetti, in via Ariosto 85 Mariella Fabbris presenta “L’albero delle acciughe”, adattamento dal testo di Nico Orengo,

Performance nella vetrina della libreria Sant’Andrea, in piazza Guala Bicchieri, venerdì 16 alle 19,30 con “Chiamami” di e con Annamaria Troisi: una telefonata per singolo spettatore con risposta tratta da “La voce umana” di Jean Cocteau. Alle 21, da Cuocolo Bosetti c'è “Club 27” un progetto di Ippolito Chiarello che rende omaggio alle rock star morte a 27 anni. Chiarello è anche protagonista del laboratorio di barbonaggio teatrale che tutti i giorni dal 10 al 17 settembre viene ospitato allo spazio Gioin dell’Informagiovani dell’ex Macello di via Laviny.

“Le donne baciano meglio”, di e con Barbara Moselli, è lo spettacolo in programma il 17 settembre alle 21 in Vicolo Schilke mentre si torna a casa Cuocolo Bosetti, il 18 settembre, con “Miss Lala e il Circo Fernando” con Marigia Maggipinto, storica interprete della compagnia di teatro danza di Pina Bausch: appuntamento alle 19,30, 20,30 e 21,30.

Torna al festival Ture Magro con “Uno strappo” testo ispirato a una storia vera come tutte le opere della sua drammaturgia. Anche in questo caso l’appuntamento è in via Ariosto 85 mercoledì 21 settembre alle 21.

“Monologo di una donna con lievito madre” è la seconda tappa della trilogia che Giulia Cerruti dedica agli stravolgimenti degli ultimi due anni di vita, segnati dalla pandemia e dai lockdown: l’appuntamento è a Vicolo Schilke giovedì 22 settembre alle 21.

Infine, venerdì 23 alle 21, nel chiostro di Santa Chiara ci sarà “Nazieuropa” di Beppe Casales, spettacolo premiato e già portato in scena con successo.

«A fine spettacolo - ha aggiunto Ghisio - ci sarà un momento di condivisione e incontro con i vini della cantina Bes, il CookieFestival di 7Sins».

In occasione dei 50 anni di StudioDieci e per festeggiare il ritorno dopo gli anni della pandemia di Skené Teatro Team, domenica 25 settembre, in piazzetta Pugliese Levi, va in scena “La Fratellanza” nato da un’idea di Gian Marco Sabato. Il debutto è fissato per le 21 ma sono poi previste repliche da lunedì 26 a giovedì 29 settembre alle ore 19,30 e 22 (i biglietti possono essere acquistati in loco 40 minuti prima dello spettacolo).

La biglietteria del festival, oltre che su www.ciaoticket.com, è aperta all’Informagiovani di via Laviny 67 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12.