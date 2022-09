Svastica a Olcenengo: la condanna del Pd

Riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento a quanto accaduto nel piccolo e tranquillo paese di Olcenengo, dove ignoti hanno vandalizzato il parco giochi comunale componendo con i pezzi divelti della staccionata il simbolo della svastica, lasciati gli opportuni accertamenti all’Autorità Giudiziaria, il Pd Provinciale Vercelli-Valsesia condanna con forza e fermezza l’accaduto.

Sottolineiamo che questi gesti, da chiunque siano stati commessi, non possono passare sotto silenzio e non devono essere sottovalutati dall'intera comunità.