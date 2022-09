Italia Sovrana e Popolare: «Il Pd addossa ai lavoratori il conto delle sanzioni alla Russia»

Riceviamo e pubblichiamo.

La deputata uscente e candidata del PD Chiara Gribaudo ha recentemente esternato in un tweet la sua ricetta per contrastare il caro energia che rischia di far chiudere tante imprese italiane: lo smart working.

Di fronte alle gravose criticità create anche dal suo partito tramite politiche scellerate, tutt’altro che votate all’interesse nazionale, l’Onorevole cuneese, invece di ammettere che irrogare sanzioni alla Russia ha avuto e continua ad avere un effetto boomerang (com’era intuibile fin dal principio), ha preferito presentare una proposta che, come di consueto, addossa ogni responsabilità ai lavoratori e va a gravare su di loro.

Infatti, imporre all’impiegato di svolgere le proprie mansioni da casa corrisponde a trasferire su costui le spese di elettricità, riscaldamento, connessione internet, peraltro con ripercussioni negative anche su altre attività come bar, ristoranti e mense, dove non si andrebbe più a consumare pasti durante le pause e che, pertanto, registrerebbero ingenti perdite.

Italia Sovrana e Popolare ritiene che limitarsi a spostare il problema sia ipocrita e vile e che, al contrario, questo debba essere affrontato alla radice. Per fare ciò, oltre a ristabilire proficue relazioni diplomatiche con la Russia, occorre nazionalizzare ENI, scongiurando che questa venga trainata dagli azionisti privati che agiscono per procacciarsi extraprofitti sulla pelle di imprese e consumatori.

Infatti, in momenti di crisi più che mai, occorre farsi illuminare dalla Costituzione, la quale all’art. 43 stabilisce che la legge può riservare allo Stato o trasferire a esso imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia e abbiano carattere di preminente interesse generale. Questo è ciò che ISP si impegna a realizzare per salvaguardare il tessuto socio-economico italiano.

I candidati di Italia Sovrana e Popolare

Monica Amore, Francesca Bucino, Carlo Del Vecchio, Vincenza Di Blasi, Vincenzo Valerio Donato, Domenica Follino, Simona Mangiante, Claudio Messora, Diego Silvio Novo, Andrea Raviciotti, Daniela Talarico, Daniela Laura Teodori