Corso di lingua araba: aperte le iscrizioni

Da sabato 17 settembre in Biblioteca a Varallo, a Palazzo Racchetti, primo piano, Sala Ragazzi, dalle 10.30 alle 12, si svolgerà un corso di Arabo Classico, tenuto da Zeinab Gad-Allah, referente culturale della Comunità Islamica. Non è una novità per Varallo, infatti i corsi sono attivi dal 2004, prima organizzati per i bambini, poi estesi agli adulti, con una partecipazione crescente di studenti, insegnanti e persone interessate.

«Il corso verrà modellato in base alle esigenze dei partecipanti e prevede anche un livello base per coloro che non si sono mai accostati a questa lingua»: Zeinab sottolinea l’importanza di conoscere l’arabo, come strumento di comunicazione e da utilizzare durante i viaggi, o per affari. «Capire gli altri è una cosa molto importante e quindi la conoscenza di più lingue aiuta nei rapporti interpersonali, facilitando contatti, scambi e aiutando ad instaurare nuove amicizie»: per l’insegnante è quindi basilare creare un buon clima tra coloro che partecipano e favorire un arricchimento reciproco, che passa attraverso lo scambio culturale.

La partecipazione al corso è gratuita: per le iscrizioni si può rivolgersi in biblioteca: 0163 – 51677, o telefonare direttamente all’insegnante Zeinab Gad-Allah 347-1803172.