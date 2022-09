Risorse umane: qual è il ruolo di un HR in un'azienda?

All'interno di un'azienda c'è il servizio Risorse Umane (HR), che copre molteplici aspetti, tutti molto importanti per il funzionamento dell'azienda. La struttura delle risorse umane varia a seconda delle dimensioni dell'azienda. La sua gestione può essere svolta in diversi modi, sia internamente che esternamente con una società di reclutamento specializzata. La strategia di gestione delle risorse umane deve essere efficace ed efficiente per reclutare nuovi talenti, ma soprattutto per trattenere i dipendenti attuali.

Ecco a cosa serve il dipartimento delle risorse umane

Definizione di risorse umane

Il dipartimento delle risorse umane partecipa a molte missioni. Queste attività principali possono essere suddivise in due parti: la parte amministrativa con la gestione delle buste paga, gli aspetti legali, i contratti di lavoro... E la parte dello sviluppo dei talenti con la gestione della carriera, la gestione delle competenze e delle prestazioni, la gestione delle risorse umane, il reclutamento, la formazione. Per lavorare nelle risorse umane, devi essere rigoroso sul lato amministrativo, ma soprattutto devi saper ascoltare con attenzione i dipendenti.

Cosa fanno quotidianamente le risorse umane?

Implementano la politica delle risorse umane dell'azienda

L'attuazione di una strategia delle risorse umane è generalmente effettuata dal direttore delle risorse umane o dal responsabile delle risorse umane. La gestione quotidiana delle risorse umane per il Direttore delle Risorse Umane o il Responsabile delle Risorse Umane nonché per tutti i dipendenti delle Risorse Umane consiste nel conciliare le esigenze economiche con le realtà sociali dell'azienda. Lavorare nelle risorse umane significa avere una varietà di missioni su base giornaliera. Questo richiede avere molte capacità e soprattutto avere delle spalle forti. Il lavoro delle risorse umane riguarda sia assunzioni, gestione contratti, buste paga, carriere, ma anche esuberi, gestione relazioni sociali e fonti di conflitto tra dipendenti o tra dirigente/dipendente. Per gestire al meglio tutte le sfaccettature del lavoro, i responsabili delle risorse umane devono attuare una politica manageriale e sociale efficiente all'interno dell'azienda affinché tutto funzioni senza intoppi.

In che modo un HR valuta l'attrattiva dell'azienda?

Le missioni, lo stipendio o la reputazione dell'azienda non sono più criteri sufficienti per profili qualificati oggi. Questi ultimi cercano soprattutto un contatto, un feeling con le persone che incontrano. Sono anche sensibili alle prospettive di sviluppo, alle opportunità internazionali, al riconoscimento nel loro lavoro... Anche per questo si osserva un aumento del numero di candidati interessati a start-up e PMI dove le interazioni saranno più semplici, più reali che in grandi aziende. Ottimizzando il proprio Employer Brand, il dipartimento Risorse umane trasmette un'immagine forte che attirerà candidati, ma che migliorerà anche le relazioni con i partner. I candidati generalmente preferiscono stare in un'azienda dove è bello vivere e lavorare. Avere un brand forte farà sì che i candidati desiderino entrare a far parte dell'azienda e poi rimanere lì.

