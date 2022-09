Escursionisti in difficoltà, giornata di interventi in alta Valsesia

Soccorso a due gruppi di persone in difficoltà nella giornata di martedì in Valsesia.

Squadre della sede distaccata di Varallo Sesia, Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, congiuntamente al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e ai volontari CNSAS sono intervenuti per recuperare due gruppi di persone in difficoltà.

La prima segnalazione è giunta intorno alle ore 12,30 e riguardava due persone disperse nei pressi Alpe di Mera. Localizzati con un apposito applicativo sviluppato dai tecnici dei Vigili del Fuoco, sono stati prontamente raggiunti e riportati indenni alla loro autovettura.

Successivamente altre tre persone hanno chiesto aiuto nei pressi di Fervento di Boccioleto. Fra queste persone era presente un anziano ultra ottantenne, che presentava difficoltà nella deambulazione in zona impervia. La segnalazione è giunta alla Sala Operativa Vigili del Fuoco dalle persone stesse che si erano trovate in difficoltà, semplificando cosi le operazioni di ricerca. Gli escursionisti sono stati raggiunti dai soccorritori in una zona impervia, nei pressi di un dirupo e in una situazione dunque che presentava i rischi per la loro incolumità.

Anche questo secondo gruppo è stato poi accompagnato in sicurezza fino alle automobili. Nonostante la stanchezza tutti hanno concluso la giornata incolumi.