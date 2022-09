«Due settimane d'attesa per smaltire la sabbietta del gatto?»: nuova differenziata tra dubbi e criticità. Intanto è lotta agli abbandoni

L'avvio delle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nei centri del vercellese sta creando l'effetto paradosso di un aumento dell'immondizia abbandonata? E' quello che si chiedono diversi cittadini, alle prese con la gestione delle nuove modalità di raccolta, molto più restrittive delle precedenti, entrate in vigore dal primo settembre. Ma è un tema che stanno affrontando anche diversi amministratori locali, di fronte al moltiplicarsi di sacchi abbandonati lungo strade e canali irrigui.

I problemi evidenziati nei primi giorni dai cittadini sono molteplici e il principale riguarda la gestione del rifiuto indifferenziato. Con le nuove modalità di raccolta il ritiro della frazione indifferenziata diventa quindicinale. Inoltre è previsto esclusivamente il recupero del materiale conferito nei sacchetti distribuiti dal Covevar. Una fornitura di 26 pezzi annuali sulla cui capienza si dibatte da giorni sulle pagine social di diversi centri del vercellese. Chi ha un gatto in casa, ad esempio, ha subito lanciato l'Sos smaltimento sabbietta e guarda con orrore alla prospettiva di tenersi in casa per due settimana un puzzolente quantitativo di materiale che, da solo, basta a riempire ben più del sacchetto ricevuto...

Ma non solo: alcuni prodotti non sono inseriti nel centalogo dello smaltimento, altri che prima venivano raccolti a domicilio ora devono essere portati all'ecocentro. Poi, ovviamente, ci sono le reazioni dei singoli cittadini: alcuni hanno accolto le novità con spirito di adattamento. Altri invece mostrano una palese insofferenza verso un'attività che sta diventando sempre più complessa da gestire. Altri ancora, in violazione a ogni norma, sono passati alle vie di fatto, abbandonando sacchi e sacchetti dove capita: per strada, nei canali irrigui, in aperta campagna. In molti casi, presumibilmente, si tratta di persone non in regola con il pagamento della Tari e che, dunque, non si sono presentati ai punti di distribuzione dei nuovi sacchetti e mastelli.

Una situazione che sta preoccupando diversi amministratori locali. Tra loro il vicesindaco di Asigliano, Lillo Bongiovanni che, in pochi giorni, ha documentato ripetuti episodi di abbandono per i quali si è già provveduto alla rimozione e, in alcuni casi, ma anche a individuare i responsabili attraverso l'utilizzo delle immagini ricavate dalle videocamere.

«Secondo scaricatore individuato con telecamere nascoste - rileva l'amministratore -. E' avvenuto in pieno giorno sulla strada Asigliano - Desana: la targa è già stata trasmessa agli organi di Polizia e alla Provincia di Vercelli. Questa mattina invece una signora pare sia stata ripresa mentre buttava sacchetti dentro a un canale nel territorio di Asigliano, anche per lei sarà inoltrata segnalazione».

Al di là delle sanzioni e del timore che la situazione si ripeta con sempre maggiore frequenza, l'amministratore va alla ricerca di una soluzione corretta ai problemi che si stanno presentando: «Piuttosto che buttare rifiuti per strada rivolgetevi al Comune. Se non avete ancora i bidoni nuovi andiamo, con delega, noi della Giunta a ritirarveli e ve li portiamo anche a casa - dice Bongiovanni .- Se non siete in regola con i pagamenti chiedeteci un piano di rientro. Non è possibile andare avanti in questa direzione».