Al Forte dei Marmi il 2° trofeo Paolo Sala

E' andata al Forte dei Marmi, un po' secondo pronostico, la seconda edizione del trofeo Paolo Sala, disputata al Pala Pregnolato.

I toscani hanno vinto entrambe gli incontri: 4-3 sul Monza nel match d'apertura e 6-2 contro l'Hockey Vercelli (dopo un primo tempo equilibrato) nella sfida che ha chiuso il triangolare. Per i nero-gialloverdi, al loro primo test match della stagione e con Maxi Oruste fermao un affaticamento muscolare, una doppia sconfitta: prima di cedere ai rossoblù, i ragazzi di Sergi Punset erano stati sconfitti 4-2 dal Monza (in rete Zucchetti e il capitano Massimo Tataranni per il momentaneo 2-0).

Contro i toscani, invece, le reti portano la firma di Diogo Neves e Sergi Canet. Ovviamente, come succede nelle sfide pre-campionato, il risultato ha una valenza relativa, tantopiù che tutte le gare sono state disputate sulla distanza di 30', rispetto ai tradizionali 50'.

Per Punset nessun dramma. si tratterà di proseguire nel lavoro che ha come obiettivo quello di arrivare al meglio all'esordio in A1 del 17 settembre a Grosseto. Sabato prossimo ultima uscita pre-campionato ancora al Pala Isola per il trofeo Paolo Torazzo contro Pumas Viareggio di A2 e il Montebello.