Comi: «Abbiamo dimostrato di saper soffrire»

Gianmario Comi, match winner contro il Padova ha regalato la prima vittoria dei bianchi: «Contento per la mia rete ma, soprattutto per il successo della squadra. Partire bene era importante, soprattutto con una squadra forte come il Padova. Noi abbiamo avuto il merito di affrontarli con l'atteggiamento giusto e, alla fine, il risultato ci ha premiato. Abbiamo dimostrato di saper soffrire: nel finale del primo tempo e all'inizio della ripresa i biancorossi ci hanno messo in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a restare compatti e reagire alle difficoltà. Una caratteristica che dovremo mantenere nel corso del campionato. Anche se in campo c'erano molti giovani abbiamo dimostrato "maturità"»