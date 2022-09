Decreti emergenziali anti covid: Italexit porta Draghi davanti al Giudice di Pace di Vercelli

Italexit porta in Tribunale - o meglio davanti al Giudice di Pace - il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e tutto il pacchetto delle misure emergenziali varato dal suo Governo.

Il 5 settembre, davanti al Giudice di Pace di Vercelli - ma analoghe udienze sono già fissate a Cuneo e Verbania - ci sarà la prima udienza delle cause intentate collettivamente per avere un risarcimento danni in seguito alle misure adottate lo scorso inverno che prevedevano la vaccinazione obbligatoria di alcune categorie di persone e limitazioni a chi non poteva esibire il green pass e successivamente il green pass rafforzato.

A renderlo noto sono il gruppo vercellese del movimento e il legale Alberto Costanzo, candidato alle Politiche per il partito di Paragone, che sta seguendo l'iter del procedimento.

«Tutto ciò è possibile grazie a un intraprendente gruppo di vercellesi che lo scorso inverno si sono coalizzati e organizzati intorno all'avvocato Alberto Costanzo che ora è pronto ad agire nel Foro».

Dal punto di vista legale, le denunce sono state depositate in tutti i Tribunali piemontesi e seguiranno poi il proprio iter. Difficile però ipotizzare che il premier arrivi in città per presenziare all'udienza.

Sul versante politico, l'analisi degli attivisti del partito fondato da Gianluigi Paragone, invece, rilevano che «Non è vero che a Vercelli i politici sono solo i soliti noti… che ci fanno così tanto sbadigliare; c'è chi chiacchiera e pontifica (e basta), e c'è chi agisce nel rispetto delle norme, ma agisce con cognizione e determinazione, per l'interesse generale».