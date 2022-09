Catricalà: «Scuola Vallotti, tariffe agevolate per i ragazzi in difficoltà economica»

Scuola Vallotti: il consigliere comunale Michelangelo Catricalà torna a chiedere - questa volta attraverso una mozione - tariffe agevolate e in qualche caso gratuite per i ragazzi le cui famiglie si trovino in condizioni di difficoltà economica. In particolare, la richiesta è di modificare l'attuale suddivisione che prevede due fasce di reddito, facendo eventualmente pagare una tariffa più elevata a chi abbia una reddito familiare superiore ai 50mila euro. Sulla Scuola Vallotti, Catricalà è più volte intervenuto, fin dagli anni del suo primo mandato, chiedendo agevolazioni per i ragazzi di famiglie a basso reddito.

Attualmente i corsi della Scuola comunale di musica vengono sostenuti attraverso le rette di frequenza e un'intergrazione comunale (vedi la tabella allegata).

Nel documento, che verrà discusso nel corso di una delle prossime sedute del Consiglio, Catricalà chiede che l'amministrazione dia indicazioni al CdA della Scuola Vallotti «affinchè i minori di famiglie disagiate socialmente ed economicamente (ad esempio con un reddito da 0 a 10.000 euro), o comunque i minori in carico al servizio delle politiche sociali, possano frequentare gratuitamente i corsi musicali previsti presso la Scuola e vengano dotati sempre gratuitamente, della strumentazione necessaria per poter frequentare i corsi e studiare a casa».

Si chiede inoltre di dare indicazioni al CdA della Scuola affinchè, con un'apposita modifica della tabella sui costi di frequenza dei corsi, provveda a una riduzione della tariffa - mediante l'incremento del contributo comunale - per gli alunni provenienti da famiglie con reddito annuale tra i 10.000 e i 20.000 euro che, secondo i dati in possesso del consigliere comunale, rappresentano circa un terzo degli iscritti.

«Mantenendo invariato il contributo comunale annuo - aggiunge Catricalà - le risorse necessarie a coprire l'esenzione e la riduzione della retta per gli allievi con redditi bassi possono essere trovate mediante il ritocco del rapporto tra la retta pagata dall'allievo e il contributo comunale per i redditi alti: si preveda ad esempio di applicare la tariffa piena (quindi senza contributo comunale) per gli allievi residenti con reddito superiore ai 50.000 euro annui e per gli allievi non residenti con reddito

superiore a 40.000 euro annui».

Infine, il consigliere chiede di prevedere, per i minori di famiglie disagiate socialmente ed economicamente la possibilità, di concertazione con le Politiche sociali, di poter frequentare gratuitamente i corsi musicali previsti alla scuola Vallotti stessa.