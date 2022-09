Parco giochi: cancelletto distrutto giochi e una svastica sul prato

Una svastica realizzata in mezzo al prato con i listelli divelti dal cancelletto di chiusura del parco giochi di Olcenengo. Esasperata per i ripetuti atti vandalici, la sindaca del paese, Anna Maria Ranghino, ha postato la foto sul suo profilo social annunciando che la trasmetterà anche alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

A un lungo sfogo, carico di amarezza: «Personalmente lo ritengo un gran brutto gesto che fa riflettere - scrive la sindaca - Abbiamo riparato la staccionata e il cancelletto più volte e ogni volta lo troviamo divelto dopo pochi giorni. Ma io mi domando: perché distruggere tutto? Quale soddisfazione si può trovare nel distruggere il parco giochi per i nostri bambini? Il cancelletto serve per proteggere i bimbi e per non farli andare sulla strada».

Non solo: alcuni ragazzi avrebbero utilizzano le aste della staccionata per far leva sulla rete del campo sintetico, danneggiando anche quello.

«Invito i genitori a controllare i propri figli - conclude Ranghino - Confido nel buon senso di tutti: il parco giochi è di tutti. È della nostra comunità. E i soldi che si spendono per le riparazioni sono di tutti».