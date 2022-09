Più Pro che Padova nel primo tempo (0-0)

Pro Vercelli – Padova 0 a 0 nel primo tempo.

Più Pro che Padova nei primo 45 di gioco. Due occasioni di gol per gli uomini di Paci, una per gli ospiti. In gran forma Della Morte.





Primo tempo

Partono con lo stesso assetto tattico le due squadre: difesa a tre, due esterni, due mezzepunte dietro un unico attaccante di ruolo: Comi per la Pro e Ceravolo per la formazione allenata da Caneo.

Si parte.

Primo anno per Paci, terzo per Casella.

Pro vicina la vantaggio. Cross dalla destra di Della Morte, Mustacchio di testa anticipa tutti e colpisce bene, gran parata di Donnarumma. Siamo al 9'.

Piovanello per la prima volta supera Iezzi e crossa, agguanta la sfera Rizzo.

Dezi stende Renault: primo giallo. Iezzi ferma Piovanello, l'arbitro, chissà perché (l'intervento era sulla palla), lo ammonisce.

Ancora la Pro Vc vicina al gol. Corradini recupera palle e serve Comi che, da fuori, sferra un tiro improvviso, leggermente a spiovere: rimedia in corner Donnarumma.

Bene, e molto, la catena di destra della Pro, con Iotti e Della Morte, il migliore, per ora.

Masi ci va un po' duro con Ceravolo, ammonito, al 33'. Non ci voleva.

Padova: fuori Gasbarro, ha problemi muscolari, entra Calabrese.

Tre di recupero.

Un po' di flipper in area Pro, che da 10 minuti gioca troppo bassa, con bordata di Belli: ottima risposta di Rizzo, al 45'. Prima occassione gol per gli ospiti.

Giallo per Iotti, è il terzo, Stavolta il giallo ci sta.





















Formazioni





Prro Vercelli: Rizzo; Cristini, Masi, Iezzi; Iotti, Corradini, Saco, Renault; Della Morte, Mustacchio; Comi. A disp. Valentini, Rigon, Rosset, Louati, Macchioni, Vergara, Silvestro, Arrighini, Guindo, Grbic. All. Paci.

Padova: Donnarumma; Vasic, Valentini, Gasbarro (Calabrese 39'); Belli, Dezi, Radrezza, Zanchi; Piovanello, Russini; Ceravolo. A disp. Zanellati, Fortin, Ilie, Bacci, Gagliano, Cretella, Calabrese, Ghirardello, Miccoli, Franchini, De Marchi. All. Caneo.

Marcatori:





Arbitro: Marco Emmanuele della sezione di Pisa

Ammoniti: Dezi del Padova; Iezzi, Masi, Iotti della Pro Vercelli