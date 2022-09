Pagelle della Pro Vercelli contro il Padova

RIZZO: 8

Para tutto e soprattutto, nel finale, salva il risultato.



CRISTINI: 6,5

Partita onesta di (buon) contenimento.



MASI: 7

Nel finale sbaglia un appoggio che poteva costare i tre punti, ma era da minuti che tribolava, causa crampi. Nel primo tempo mette la museruola a Ceravolo, e non è poco.

IEZZI: 6

Va in marcatura sul migliore del Padova, Piovanello. Lo contiene poi va in affanno, Paci, giustamente, cambia: fuori lui e dentro Silvestro... che va in pure lui in affanno. Quando l'avversario è forte e veloce c'è poco da fare.

IOTTI: 7

Ottima prestazione. Un folletto dai piedi buoni.



CORRADINI: 6,5

Bravo a interdire ma lui dovrebbe essere il punto di riferimento, il regista insomma. Lo fa, a tratti. Buone, comunque, alcune giocate.

SACO: 7

Interdizione e corsa. Grande acquisto, grande esordio con la maglia della Pro.

RENAULT: 6,5

Bene in fase di non possesso, bene anche il piede sinistro per come batte i corner, è mancato un po' nella spinta in fascia.



DELLA MORTE: 7

Il migliore degli attaccanti e forse di tutta la squadra nei primi 45 minuti, ha personalità, non c'è che dire; poi, forse anche per il gran correre, cala un po' ed è sostituito.



MUSTACCHIO: 7

Partenza così così (anche se è il primo a sfiorare il gol), ma lui è un diesel e viene fuori alla distanza. Ottima prova, insomma, come attaccante aggiunto.

COMI: 8

E' sempre lui. Un lottatore implacabile.



SILVESTRO: 6

Non male, ma marcare Piovanello non era facile.



ARRIGHINI: 6,5

Le poche volte che tocca la palla fa vedere che c'è: ottimo attaccante, bravo nei movimenti e nel palleggio.



GUINDO: 6

Dribbla una volta, due, poi al terzo perde palla.. Si ripete. Poi scivola solo davanti al portiere. Acerbo, ma da rivedere.



VERGARA: 6,5

Prezioso, nei pochi minuti che ha giocato. Anche nel contenere, lui, che ruolo è una mezzapunta.

PACI: 8

Senza Gentile, Calvano e i tre neoacquisti non poteva esserci un migliore esordio per lui. Evitiamo solo i facili entuasiasmi.