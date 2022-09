Il modulo sarà con la difesa a 3 e in centrocampo a 4, davanti un dubbio: 2 mezze punte (come Della Morte e Gatto) alle spalle di Comi, oppure un solo rifinitore (Delkla Morte) con Arrighini subito in campo al fianco di Comi?

In questo caso la formazione sarebbe questa:

Rizzo; Cristini, Masi, Iezzi; Iotti, Corradini, Saco, Renault; Della Morte (Gatto); Arrighini, Comi.