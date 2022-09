"Bene i nuovi, ma Rizzo e Comi sono certezze"

Esordio sulla panchina della Pro come, forse se l'era immaginato. Massimo Paci è soddisfatto del successo sul Padova: «Una gara difficile e complicata, contro una squadra con ottime idee di gioco che, a tratti, ci ha messo in difficoltà. Bene la prestazione e i tre punti. Siamo una squadra che è stata costruita con l’obiettivo è quello di migliorare i punti e la classifica ottenuti la scorsa stagione. Vittoria resa ancora più importante dal fatto che il Padova, nonostante la sconfitta, lotterà fino alla fine per i primi posti. Abbiamo sofferto, ma era difficile non subire per alcuni tratti contro una squadra di qualità. Dopo i primi 25' buoni abbiamo subito la loro pressione. Bravi a resistere e colpire. Non dimentichiamo che in campo c'erano diversi giovani, qualcuno all'esordio nel torneo di serie C. Sull'1-0 abbiamo anche avuto diverse opportunità per raddoppiare»

Alex Casella, ds dei bianchi: "Grazie ai tifosi, che si sono fatti sentire, soprattutto nei momenti in cui il Padova ha provato a metterci in difficoltà. Ottima prestazione della Pro che ha dimostrato di poter tener testa a una squadra che, come il Padova, resta una delle big del torneo. Bene i nuovi arrivati, anche se decisivi si sono rivelati due protagonisti della passata stagione: Comi e Rizzo si sono confermate due certezze. Grande disponibilità da parte di tutta la squadra. Gara molto ben preparata dal mister. Soddisfatti per essere partiti subito con i tre punti".

Deluso Raffaele Longo che ha sostituito in panchina lo squalificato Caneo: "Abbiamo fatto una buona prestazione, però siamo mancati nella finalizzazione. Dovremo migliorare sotto questo aspetto" il laconico commento del tecnico patavino.