In campo a Santhià, al fianco delle donne vittime di violenza

«Solidarietà alla donne vittime di violenza. Conoscenza di strutture e strumenti nel territorio al servizio di queste donne. E soprattutto sensibilizzazione che è il grande problema: il 35 per cento delle donne sono vittime di violenza, ma solo una piccola parte sporge denuncia».

Comune di Vercelli, sabato 3 settembre. Doriano Bertolone (presidente Cisas) spiega le motivazioni che hanno spinto ad organizzare l'incontro benefico di calcio, in programma nel pomeriggio (ore 17) al centro sportivo Bedon di Santhià, tra la Nazionale di calcio dei sindaci e una formazione di Veterani e amministratori vercellesi.

«Oggi, in questa sede, è giusto che parlino solo gli uomini: deve essere un segnale preciso, perché la violenza contro le donne va contrastata da tutti» ha detto Lella Bassignana, referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni.

(«Non posso che ringraziare Lella Bassignana per quando ha fatto per questa iniziativa: si è prodigata nonostante alcuni problemi personali, ha detto Bertolone).

Hanno preso la parola amministratori locali, come il presidente della Provincia Gilardino («Importante la presenza sul territorio dei centri di Vercelli e Santhià e dello sportello di Gattinara.Ma oltre a questo occorre parlare di questo problema, purtroppo sottaciuto), l'assessore Sabatino («I complimenti dell'Amministrazione comunale e del sindaco Corsaro a chi ha voluto, fortemente, questa iniziativa») e ha parlato il presidente dell'Ascom, Angelo Santarella: «Sulla tematica della violenza sulla donne l'Ascom c'è. C'è con Formater, c'è con un protocollo siglato con la questura affinché i commercianti siano le sentinelle di questo grave problema sociale».

Applausi, infine, per il Presidente nazionale dei sindaci Mirko Patron quando ha detto «in 20 anni, abbiamo donato un milione di euro in beneficenza, su questo e altri problemi, come i bambini down con famiglie che hanno bisogno di assistenza. La partita di oggi? Nessun rimborso spese, grazie, devolviamo tutto (ma ringraziamo gli Alpini di Vercelli per il pranzo che ci offrono) ai centri Antiviolenza di Vercelli e Santhià».

L'assessore Ketty Politi ha solo annuito con la testa: oggi parlano solo gli uomini e il campo di calcio.

«Certo, avrei preferito giocare nel glorioso Silvio Piola...» ha confessato il presidente Patron. (Infatti la partita benefiche doveva giocarsi al Piola. Purtroppo, stessa ora, gioca la Poro Vercelli.)