Via Laviny, riaperto il primo tratto. Il cantiere prosegue verso via Dante

Al via la seconda fase di riqualificazione della pavimentazione di via Laviny. Dai giorni scorsi sono iniziati i lavori di rimozione dell'asfalto anche lungo il tratto che collega via Balbo a via Dante: verrà sostituito dal porfido, rendendo così la strada più omogenea rispetto alle altre vie del centro storico.

Un intervento che, secondo le previsioni del Comune, richiederà almeno cinque settimane e che ovviamente comporta una nuova serie di limitazioni al traffico e alla sosta delle vetture. Un'ordinanza entrata in vigore nei giorni scorsi, prevede che fino all'11 ottobre in via Laviny, nel tratto compreso tra via Balbo (area d’intersezione inclusa) e via Dante, siano vietate la circolazione e la sosta h24 con rimozione forzata di tutti i veicoli; in funzione di tali preclusioni in via Balbo, via Ferraris (nel tratto da via Balbo a via Dante) e via San Bernardo, sono vietate la circolazione e la sosta h24 con rimozione forzata di tutti i veicoli; è accordata la deroga al solo divieto di circolazione in favore dei veicoli in accesso o recesso alle autorimesse private: le auto, in questo caso, potranno transitare con cautela ed eventualmente in doppio senso di circolazione, compatibilmente con le esigenze legate alla esecuzione dei lavori stessi.

Intanto è stato riaperto al transito pedonale il primo tratto della via, quello che collega corso Libertà a via Fratelli Bandiera, mentre per metà settembre è previsto il completamento dei lavori anche nella seconda parte della strada, fino a via Balbo, dove le operazioni di sistemazione del porfido sono in corso da qualche giorno.