Pro Vercelli-Padova, vigilia ad alta tensione

«Quella di domani contro il Padova sarà una partita bella e difficile» dice Massimo Paci durante la sua prima conferenza stampa prima di una partita.

È sereno, pacato, gentile. E l'alto numero di giornalisti presenti fa capire che l'attesa è tanta.

«Loro sono forti, forgiati dal loro allenatore. Sono aggressivi. Noi abbiamo preparato la partita e cercheremo di sfruttare i loro punti deboli».

Questa Pro si è rinforzata, meglio Casella non avrebbe potuto fare. Questa Pro – già domani – affronta una big. Forse la squadra più forte del girone.

Paci dice che ci sarà il neoacquisto Arrighini, ma non sappiamo se dal primo minuto.

«Degli altri nuovi acquisti – dice il mister – dobbiamo valutare la condizione».

Non ci sarà Calvano, ma solo e soltanto perché squalificato.

Fino a oggi la Pro Vercelli in attacco ha giocato con una punta fissa, cioé Comi, e con due attaccanti di movimento: Della Morte e Gatto, oppure Della Morte e Vergara, oppure Mustacchio, quando è subentrato.

Si tratta di attaccanti/centrocampisti insomma. Adatti per il 3-4-2-1. Con Arrighini, più propenso ad attaccare che a difendere, cambierà leggermente il modulo? 3-4-1-2 dove i 2 sono Comi e, appunto, Arrighini?

«Possiamo giocare con due mezze punte e un attaccante, oppure con due attaccanti e un rifinitore, dipende dagli avversar. Di sicuro, Arrighini è un elemento di qualità».

Iezzi ha ben giocato come terzo a fianco di Masi e Cristini. È il suo nuovo ruolo?

«Roberto Iezzi può adattarsi a diverse posizioni. Dà sempre il cuore, è facile per me collocarlo. Insomma, sta giocando bene come tanti altri».

La squadra si è rinforzata. Cercavate anche un elemento di esperienza a centrocampo?

«No, con Calvano ed Emmanuello che deve recuperare siamo a posto. Non fosse stato squalificato, Calvano, domani, ci sarebbe stato».

Una "promessa viola", Corradini, l'abbiamo già visto, l'altra? Il fluidificante Gentile?

«Sarò disponibile per la prossima partita».

La squadra, comunque, è molto giovane.

«Sì, e i giovani hanno bisogno di tempo, e ci saranno dei momenti non facile da superare. Ma stiamo lavorando bene».

Ci sarà un undici titolare? Ci saranno ogni partita cinque cambi?

«Non c'è un'idea di partenza, ogni partita, ogni settimana ha la sua storia. Per me è importante valutare i giocatori durante la settimana, perché è dall'allenamento, dall'intensità, che capisco se sono o meno importanti».

Un messaggio al pubblico?

«Che ci supporti. Ma è chiaro: il supporto dobbiamo essere noi a guadagnarcelo».

Sputando l'anima, aveva detto il mister quando arrivò.