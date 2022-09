Franco Smerieri: «Io, la Pro Vercelli e il ricordo più bello»

Il piacere dell'ironia, sempre. Ma – stavolta – anche delle risposte a muso duro.

Il Crotone nella Pro? «Baggianate». Paolo Pinciroli: «Galatuomo che mette i soldi». Il ricordo più bello? «Dei ragazzini...» eccetera, fino alla domanda finale: da presidente a presidente onorario: «Cambia niente, facevo poco prima, farò poco adesso.»

Unica mezza bugia di un'intervista: da leggere

Da tifoso della Pro Vercelli (ci incontravamo tra primo e secondo tempo in tribuna, a parlar di Pro e fumare un mezzo toscano) a Presidente quando arrivò Alex Casella. Fu lui che, due anni fa, ti chiese di diventare presidente? Quanto tempo impiegasti per accettare?

«Successe questo, due anni fa. Mi telefona un amico di Casella, che mi dice: “Dovresti fare il presidente della Pro Vercelli”. Pensaia uno scherzo, ma questo amico continua e dice: “Non sto scherzando, ora ti passo Casella”. Ci siamo parlati e alla sera era a Varallo, dove la Pro Vercelli era in raduno. Mi chiesero di fare il presidente, io presi tempo, dissi che ci devo pensare. Il giorno dopo era al mare, mi telefonano e mi dicono: “Guarda che su Tuttosport c'è scritto che sarai il presidente della Pro Vercelli.” Mi avevano amichevolmente teso una trappola, io comunque ho accetto e sono contento di averlo fatto.»

Alcuni dissero che eri un biellese, in realtà sei nato a Ronsecco e vivi con la tua famiglia a Vercelli. Chi è Franco Smerieri al di fuori del calcio? Lavoro, hobby.

«Sono di Ronsecco e la mia famiglia è di Ronsecco. Ci trasferimmo nel biellese, a Cerrione, dove ho vissuto per molti anni, per poi tornare a Vercelli. Al di fuori del calcio a me piace ancora lavorare, nonostante l'età. Mi occupo di rifiuti, sono amministratore di quattro società del gruppo A2A. Ho due hobby, un po' insani: la passione per i libri antichi, che è un hobby un po' costoso, e poi sono appassionato di enogastronomia: sono maestro assaggiatore di formaggi e sommelier. Come sport, nonostante i miei 70 anni, continuo a sciare, e mi diverto. Poi continuo a frequentare e cenare con gli amici di sempre... Insomma, una vita normale e tranquilla».

Sei stato sindaco, assessore provinciale: meglio il calcio della politica, suppongo, anche se nel calcio occorre comunque essere un po' politici.

«Il calcio è meglio dell'attuale politica. Certo, anche nel calcio occorre essere un po' politici, e io, infatti, ho svolto questo ruolo: diciamo il front office della Pro Vercelli verso l'esterno.»

Questi due anni: il ricordo più bello?

«I ricordi belli con la prima squadra sono tanti. Mi piace però ricordare un momento che mi ha emozionato. Durante il periodo Covid, era prima di Natale, passo davanti allo stadio, che era illuminato. Sul campo, c'erano dei ragazzini ai quali, l'allenatore, aveva fatto mettere in testa il berretto di Babbo Natale. Può sembrare strano, ma trovarmi nel vecchio stadio, d'inverno, con un po' di nebbia, e vedere quei ragazzini con la maglia della Pro e il berretto di Babbo Natale mi ha fatto vivere qualcosa di magico, che non dimenticherò».

Qualcuno continua a dire che siamo la succursale del Crotone. Un commento.

«Questa storia meriterebbe una disanima più approfondita: è tutto falso. Casella aveva dei buoni rapporti con il Crotone ma tutto si è concretizzato con qualche collaborazione tecnica. Certo, poi Casella ha chiesto a Raffaelle Vrenna di fare, l'anno scorso, il direttore generale, ma non c'è altro. Il resto sono solo baggianate».

Un bilancio dei primi due anni della "gestione Casella".

«Ho conosciuto Alex Casella “sul campo” e devo dire che è proprio bravo. Il bilancio dei primi due anni è, quindi, molto molto positivo. Si sa muovere bene, poi è una persona simpatica. C'è feeling tra me e lui, anche se siamo distanti come età. Ha solo un piccolo difetto: fa fatica a delegare e quindi lavora come un matto. Comunque il bilancio di questi due anni è assolutamente positivo».

Da mesi mi dicevi che Paolo Pinciroli doveva ricoprire la carica di presidente. Nutri stima per lui.

«Infatti ho una grande, grande stima di lui. Dal momento che è entrato un nuovo socio, che è il nuvo amministratore delegato, Paolo Pinciroli, come conseguenza, è diventato il presidente. Ma al di là di questo è vero quello che dici: già l'anno passato insistevo a dirgli che doveva fare il presidente. Ha le giuste caratteristiche: è un industriale locale, è appassionato di calcio e di Pro, è una persona perbene, magari a volte è un po' rude ma è simpatico e, poi, diciamolo: se la Pro Vercelli in questi due anni ha faffo qualcosa di positivo lo dobbiamo al fatto che lui ha messo i soldi. È la giusta carica, il minimo. E aggiungo che la Pro Vercelli negli ultimi anni è stata fortunata. Prima c'è stato Massimo Secondo e ora Paolo Pinciroli.».

Ora la tua nuova carica è quella di presidente onorario: significa che sarai ancor più defilato?

«Ho fatto politica, e la politica è anche l'ansia di apparire; ecco, adesso trovo gratificante stare dietro le quinte, anche perché più divertente. Sono presidente onorario ma di fatto cambia niente: facevo poco prima e continuerò a fare poco».