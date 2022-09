Dalla Casa di Riposo al cavalcaferrovia Avogadro: Pd all'attacco

Riceviamo e pubblichiamo.

Con l’interrogazione relativa allo stato della casa di riposo di Vercelli, che presenta un bilancio in negativo di oltre 200mila euro, il Partito Democratico intende porre al centro del dibattito un tema importante, sul quale occorre intervenire in maniera strutturata e programmatica.

Dalle reazioni di sindaco e assessori ci sembra di capire che l’obiettivo sia stato raggiunto e auspichiamo che, oltre alle uscite sui giornali, ci si attivi anche con ulteriori azioni concrete.

Rispetto alle accuse che ci sono state rivolte, di non aver votato un atto con cui si stanziavano anche 100mila euro per investimenti presso la stessa casa di riposo, è doveroso chiarire che questo documento comprendeva una serie di spese per un totale di circa 3 milioni di euro, di cui la metà destinate alla riqualificazione di corso Avogadro di Quaregna. Sì, proprio dove si trova quel cavalcavia su cui in un primo momento l’Amministrazione non ha effettuato interventi di riqualificazione, per poi decidere di abbatterlo (senza a nostro modo di vedere la necessità), senza mantenere la promessa di concludere i lavori entro lo scorso inverno. Quel cavalcavia di cui non si sa ancora se verrà ricostruito o se si aprirà una strada su una ferrovia (che al momento è ancora attiva).

Una gestione di infrastrutture e risorse pubbliche che non condividiamo e non possiamo sostenere, motivo per cui il Partito Democratico ha votato contro quell’atto in cui si stanziavano 1,5 milioni di euro proprio in questo progetto.

Se avessimo dovuto votare singolarmente le risorse per la casa di riposo, avremmo sicuramente sostenuto la proposta. Ci chiediamo però, e speriamo di avere risposta nell’interrogazione, quale sia la programmazione dietro questo investimento, perché non basta investire soldi pubblici se non si ha un’idea e una strategia mirata. Il destino del cavalcavia insegna.