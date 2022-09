In manette uno spacciatore sessantenne

Aveva trasformato la sua casa del centro città in una base per lo smistamento di droga. Nella tarda mattinata del 30 agosto la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un'attività di prevenzione e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vercelli hanno rintracciato il soggetto e perquisito la sua casa, ubicata in centro città.

Sul posto sono stati rinvenuti 431 grammi netti di hashish, suddiviso in dosi pronte per essere spacciate: tale sostanza, per via dell’elevato quantitativo di THC contenuto, immessa sul mercato avrebbe consentito allo spacciatore di incassare circa 6.500 euro. Inoltre è stato rinvenuto e sequestrato tutto il materiale per la preparazione e il confezionamento delle dosi: un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura, un rotolo di pellicola trasparente per l’impacchettamento della sostanza e un dispositivo per il confezionamento sotto vuoto completo di sacchetti, oltre alla somma contante di 300 euro quale provento dell’illecita attività di spaccio.

L’uomo, italiano sessantenne, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto ai domiciliari; nella mattinata del 31 agosto il giudice ha convalidato l’arresto ponendo l’uomo in libertà, in attesa di giudizio.