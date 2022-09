Auto nella scarpata, conducente in ospedale

Incidente, poco dopo le 8 di venerdì mattina, in località Aniceti di Varallo: un'auto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finita in una scarpata a margine della strada.

Per recuperare la conducente, rimasta ferita, e mettere in sicurezza il tratto stradale è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia.

L'auto, caduta nella scarpata, è stata recuperata dal carro attrezzi, mentre la conducente, ferita, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i Carabinieri, il soccorso sanitario e la Polizia Locale.