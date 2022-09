Pro Vercelli: ecco i 24

Questi i nomi dei 24 giocatori che compongono l'organico. Possono aggiungersi calciatori giovani e, in caso di infortunio, altri portieri.

Un buon organico, ci sembra, con due botti finali del direttore Casella: quello di Perrotta e di Arrighini.

Portieri: Valentini, Rizzo

Difensori: Silvestro, Iezzi, Cristini, Masi, Macchioni, Perrotta

Terzini: Gentile, Iotti, Renault, Anastasio

Centrocampisti: Corradini, Saco, Louati, Calvano, Emmanuello

Ali/mezzepunte: Gatto, Della Morte, Mustacchio, Vergara

Attaccanti: Comi, Guindo, Arrighini

Calvano, Emmanuello e Guindo al momento non sono disponibili. Ma solo per Emmanuello i tempi dovrebbero essere lunghi. Non sappiamo se Gentile è recuperato o meno.