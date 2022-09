Pro Vercelli: ecco Andrea Anastasio, terzino

Armando Anastasio, terzino sinistro (sebbene sia destro), 26 anni, 5 presenze in serie B con il Pordenone l'anno scorso (quindi una conoscenza diretta di Paci) è un nuovo giocatore della Pro Vercelli.

Dopo la cessione di Crialese, ecco dunque un esterno per il ruolo. Anastasio, comunque, può giocare anche terzino destro, in posizione più arretrata.

Il comunicato della società.

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver acquisito in prestito dal Monza le prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, che si lega alle Bianche Casacche.

Difensore classe 1996, prodotto del settore giovanile del Napoli, Anastasio esordisce con la maglia del Padova nel corso della stagione 2015/2016, in Lega Pro.

Nella sua carriera ha successivamente maturato grande esperienza, avendo collezionato 18 presenze in Serie B con le maglie di Carpi, Parma, Monza, Cosenza e Pordenone, 84 in Serie C, fra campionato e playoff, con Padova, Albinoleffe, Monza e Reggiana. Anastasio vanta anche 3 presenze in Europa League con la maglia dei croati dei Rijeka.