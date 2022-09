Altro colpo di Casella: ecco Perrotta

Dopo l'acquisto di Anastasio, terzino fluificante, ecco il difensore: Marco Perrotta. Un altro "colpo" di Casella

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bari le prestazioni sportive del calciatore Marco Perrotta, che si lega alle Bianche Casacche.

Difensore classe 1994, prodotto del settore giovanile del Pescara, esordisce con la maglia degli abruzzesi nel corso della stagione 2011/2012, in Serie B.

Nella sua carriera ha successivamente maturato grande esperienza, avendo collezionato 75 presenze in Serie B con le maglie di Pescara e Avellino, 177 in Serie C, fra campionato e playoff, con Paganese, Teramo, Bari e Palermo

Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Bari e Palermo, collezionando 48 presenze e 1 rete.