Rapper 18enne muore in un incidente a Novara

Uno schianto nella notte tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre sulla Provinciale per San Pietro Mosezzo, all’altezza del concessionario Skoda in via Biandrate, ha tolto la vita a Rosario Raffa, 18enne studente e rapper novarese.

Il giovane, che frequentava il liceo Casorati di Novara, stava percorrendo la provinciale in sella alla propria moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

Vani i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo: il ragazzo è spirato poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso del Maggiore di Novara.

Da una prima ricostruzione pare che non siano coinvolti altri mezzi, sul posto la Polizia Locale che ha eseguito i rilievi e regolato il traffico.