Cercatore di funghi morto in Valsesia, fissati i funerali

Si terranno domani, venerdì 2 settembre, i funerali di Pier Paolo Bassetti, mancato a 70 anni nei boschi della Valsesia.

leggi anche: PRECIPITA IN UN DIRUPO E MUORE

La notizia della sua morte ha gettato nel dolore l'intera comunità di Casapinta, dove le sue qualità umane e professionali erano profondamente apprezzate.

Stasera, alle 20, sarà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale del paese; sempre qui, avranno luogo le esequie funebri, affidate all'Impresa Funebre Minero, alle 10 di venerdì 2 settembre.

Bassetti, conosciutissimo in paese, era il capogruppo degli Alpini. Attivo e apprezzato nel centro biellese, è stato pianto da tutta la comunità. «Niente sarà più come prima, viene a mancare un uomo che è stato un perno importante per il paese, un amico - ha detto nei giorni scorsi il sindaco del paese - Non ci sono parole per quanto è successo. A nome di tutta l'Amministrazione Comunale esprimo la totale vicinanza alla sua famiglia e il mio personale cordoglio».