Auto finisce contro un mezzo agricolo ribaltato: due ragazze in ospedale - foto

Incidente, nella serata di lunedì sulla statale 31 bis all'altezza del Comune di Fontanetto Po. Due ragazze, che viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta, sono finite contro un mezzo agricolo che, in precedenza, era scivolato da un carrello trainato dai un trattore, finendo capovolto sulla sede stradale.

Per i soccorsi, oltre al personale sanitario, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella del distaccamento volontario di Trino: il personale si è occupato dei primi soccorsi, mentre le due ragazze sono poi state affidate il mezzi sanitari che le hanno trasportate all'ospedale di Chivasso per le cure del caso. Al momento le loro condizioni di salute non sono note.

Sul posto sono poi proseguite le operazioni di messa in sicurezza della strada, mentre i Carabinieri di Ronsecco e Crescentino si stanno occupando dei rilievi.