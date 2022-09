Cavalcaferrovia Avogadro: riutilizzo a fini edili per la terra delle rampe

Riaprono le strade interrotte intorno al cantiere per la demolizione del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna: come era stato annunciato nei giorni scorsi torna regolare il traffico tra via Tavallini, via Testi e via Chiais.

Intanto arrivano novità sullo smantellamento delle rampe: le analisi condotte sulla terra da scavo ha permesso di verificare l'assenza di elementi contaminanti e questo consentirà al Comune di destinare il materiale al riutilizzo nel campo edile, evitando dunque di inviare la terra in discarica e risparmiando circa il 90% di quello che sarebbe stato il costo di smaltimento dei materiali, stimato in circa 200mila euro. Un'attività di smantellamento che partirà non appena sarà approvato il Piano di riutilizzo che deve essere esaminato da Arpa e dopo la rimozione dell'asfalto.

«Gli uffici - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion - hanno dovuto attendere l'esito delle analisi per poter dare il via alla procedura di presentazione all'arpa del Piano di riutilizzo delle terre prodotte dal cantiere. Un passaggio che dovrebbe mettere fine, una volta per tutte alle polemiche strumentali che sono state sollevate in questi mesi. L'amministrazione ha un suo progetto ben chiaro per il destino della zona e si sta facendo tutti i passi del caso per realizzarlo».