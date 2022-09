Benvenuti a Santhià: da inizio anno consegnati 28 kit per i nuovi nati

L’iniziativa “Benvenuti a Santhià” continua: il progetto, avviato a gennaio, prevede un regalo di benvenuto alle famiglie residenti in città che hanno avuto un bebè nell’anno 2022. Il dono da parte dell’Amministrazione Comunale consiste in un kit contenente un pacco di pannolini per neonati ed una copia del libro “Dieci dita delle mani e dieci dita ai piedini”.

«E’ un’iniziativa in cui abbiamo fortemente creduto - commenta la consigliera Giorgia Manchovas che sta seguendo il progetto -: un dono di benvenuto ai nuovi nati. Un dono simbolico, certamente, ma l’augurio è far trasparire quanto per la nostra Amministrazione sia importante creare un ambiente favorevole e accogliente per le coppie con bambini in tenera età. Durante le 28 consegne dei regali di benvenuto svolte da inizio anno, insieme al sindaco Angela Ariotti o al vice sindaco Mattina Beccaro, abbiamo percepito come le famiglie siano rimaste piacevolmente sorprese dall’inaspettato dono».