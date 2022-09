Simone De Mori porta la sua azienda su Canale 5: «Investire per crescere»

Il gusto unico della tradizione Piemontese - e, nello specifico, Biellese - sbarca sulla TV nazionale grazie a Simone De Mori. Sapori autentici che, in questi anni, abbiamo imparato a conoscere anche dalle nostre parti (e sul nostro giornale) attraverso il progetto Alpi Food, di cui è il mastro panettiere e pasticcere è promotore insieme ai compagni di avventura di Freddozzo (Oleggio, Novara), NeroNatura (Torino) e Salumificio Colombo (Crosio della Valle, Varese).

SUL SET DI CANALE 5

De Mori sarà infatti il protagonista di uno spot che andrà in onda dal 28 agosto al 3 settembre su Canale 5, tutte le sere dalle 20.30 su Striscia la Notizia e Paperissima. Giorni di grande emozione e orgoglio, che sono stati preceduti da quelli di registrazione che riviviamo nel racconto (e nelle foto che trovate nella galleria fotografica) di Simone: «Mi sono trovato sul set e mi sono sentito un attore pur senza esserlo: ci sono trenta persone che ti seguono, dal regista al direttore di produzione, dal trucco/parrucco al sarto… Insomma, ho ricevuto un vero e proprio trattamento da vip! Non poteva essere altrimenti, visto che stiamo parlando di un ambiente di altissimo livello in cui l’attenzione a qualità ed eccellenza devono essere necessariamente al massimo».

Com’è nata questa partnership con Mediaset? «Grazie alla qualità dei nostri prodotti, che sono piaciuti molto alla produzione televisiva. Abbiamo cercato di mettere in luce il nostro lavoro manuale che ha incontrato il gusto di chi ha costruito il video promozionale, per evidenziare realmente quello che siamo e facciamo, la passione e l’impegno incondizionato che De Mori ogni giorno impiega creando prodotti della tradizione abbinando innovazione. Innovazione che oggi fa di De Mori una delle imprese di Eccellenza a livello Nazionale nei prodotti da forno salati e dolci».

«UN MESSAGGIO FORTE PER PROMUOVERE I PRODOTTI DEL TERRITORIO»

Qual è il messaggio che si è voluto dare? «In accordo con la produzione abbiamo puntato sullo storytelling personale: la mia presenza in video vuole rimarcare proprio questo, una crescita di un prodotto attraverso la manualità e l’inventiva di chi l’ha realizzato. I grissini, i torcetti e la pasticceria Piemontese sono i protagonisti, ma anche chi li ha creati».

Cosa rimane di questa esperienza? «Sicuramente l’adrenalina e la voglia di non smettere mai di migliorarsi. Questo spot dal punto di vista pratico vuole essere un messaggio forte per promuovere attraverso i nostri prodotti il territorio Biellese, come peraltro già facciamo nell’ambito sportivo, sociale e solidale. Se dovessimo usare un pay-off, "investire per crescere”: senza dubbio questo è il messaggio che vorrei emergesse. Da quando ho 20 anni ho sempre creduto in quello che faccio, in prima persona ho sempre promosso la mia azienda e ho fatto in modo di aumentarne potenzialità e credibilità, semplicemente ascoltando i consigli di tutti e ispirandomi a chi prima di me ha creduto profondamente alla sua vera passione. Questa presenza in una TV nazionale è un momento di crescita ma nello stesso tempo è un nuovo punto di partenza per fissare importanti obiettivi. Ci tengo particolarmente a ringraziare, con orgoglio, tutti i miei collaboratori e dipendenti per la costante presenza e impegno che ogni giorno dimostrano in azienda».