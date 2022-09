L'incontro tra Gorbaciov e i vercellesi

Vercelli ha reso omaggio alla memoria di Mikhail Gorbaciov, ultimo presidente dell'Urss, morto lunedì sera a 91 anni. Leader dell’Urss, è stato insignito nel 1990 del premio Nobel per la Pace “per il ruolo di primo piano nei cambiamenti radicali delle relazioni fra Est e Ovest” e, nel 2001, aveva fatto visita alla Città di Vercelli, durante il mandato del sindaco Gabriele Bagnasco. La stampa dell'epoca ricorda che Gorbaciov si trovava a Saint Vincent per la fondazione di un Forum permanente sui problemi del mondo e su iniziativa di Leonardo Gili, allora consigliere di amministrazione del casinò della località valdostana, venne organizzata una breve tappa vercellese.

Gorbaciov visitò l'Ovest Sesia, fece tappa in Arcivescovado e firmò l'albo d'onore del Comune di Vercelli, come oggi, nel corso della Giunta comunale, è stato ricordato dagli attuali componenti dell'esecutivo, pubblicando, sui canali social del Comune, l'immagine della pagina con la firma dell'esponente politico.

«Gorbaciov - si legge in una nota di Palazzo di Città - è riconosciuto anche come padre della Perestroika e della Glasnost, il suo nome è legato al crollo del muro di Berlino ed alla fine della guerra fredda. Nel 1989 venne insignito della Medaglia Otto Hahn per la Pace».

Ma nel corso di quel breve e lontano viaggio, il leader dell'ex Unione Sovietica ebbe anche l'occasione di fermarsi, in strada, con alcuni vercellesi di passaggio, come testimonia questa foto di Alessandro Balbis. Naturalmente, se chi si riconosce nell'immagine avesse piacere di ricordare quel momento può farlo contattandoci alla mail infovc24@gmail.com.