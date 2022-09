Aspettando la Mezza Maratona c'è "An Gir An t’la Basa”

In attesa del lancio in grande stile della Mezza Maratona di Vercelli, che avrà il suo battesimo del fuoco il prossimo 30 ottobre, c’è già un importante appuntamento che attende gli appassionati del podismo provinciale e non solo. Il prossimo 11 settembre si svolgerà infatti la quinta edizione de “An Gir An t’la Basa”, manifestazione regionale sulla distanza di 10,5 km che avrà luogo a Costanzana grazie anche al forte apporto dell’amministrazione comunale, che ha spinto per l’allestimento della corsa supportandola anche economicamente. Si tratta di un importante test sia per gli organizzatori dell’Atletica Vercelli 78, concentratissimi sul lancio della maratonina autunnale, sia per gli appassionati podisti, che avranno l’opportunità di testarsi in vista della gara sulla doppia distanza del mese successivo.

Insieme alla prova agonistica, è in programma anche una camminata ludico motoria sulla stessa distanza, con partenza separata di 5 minuti dalla competitiva. La gara, che prenderà il via alle ore 9:15 dal campo sportivo di Costanzana in Via 1 Maggio, è disegnata nei dintorni del piccolo centro vercellese e considerando la fine dell’estate si preannuncia ideale per riprendere confidenza con le prove agonistiche per chi si è fermato nei mesi più caldi.

Il costo dell’iscrizione ammonta a 9 euro per la gara e 5 euro per la camminata, da versare il giorno stesso della competizione. L’adesione va però inviata in anticipo tramite mail a vc004@fidal.it per non incorrere nell’aggravio di 2 euro. Verranno premiati i primi 3 assoluti e di categoria, a tutti gli iscritti andrà una confezione di riso da 1 kg, a ricordo della bella giornata. A fine gara ristoro per tutti, per chiudere in compagnia e darsi appuntamento alla grande sfida di fine ottobre.