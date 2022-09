Pro Vercelli: un nuovo socio per essere competitivi

Paolo Pinciroli è il nuovo presidente della Pro Vercelli, Francesco Celiento, della società di consulenza Go Reset Sport di Napoli il nuovo amministratore delegato.

Paolo Pinciroli è un industriale valsesiano, Celiento arriva dal sud: «Ma le porte della Pro Vercelli sono sempre state aperte e lo sono ancora» precisa la società.

Sala stampa Dalmasso, martedì 30 settembre, c'è il pienone di giornalisti. Un po' come ai tempi della B o come quando Alex Casella si presentò, due anni fa.

Due anni fa lo scetticismo era tanto. Fu mitigato quando Casella annunciò che il presidente sarebbe stato Franco Smerieri. Che – essendo persona nota a Vercelli - ci mise la faccia, rassicurando la piazza.

È stato il primo a parlare, oggi. Ha ripercorso i primi due anni, ha sottolineato che la Pro Vercelli non è solo la prima squadra (ci sono le giovanili, c'è il calcio femminile, c'è l'attenzione per i disabili) e poi ha parlato della famiglia Pinciroli e di Paolo Pinciroli.

«Ha sostenuto, sostiene, sosterrà la Pro Vercelli. È giusto che sia lui il presidente della Pro Vercelli».

Applausi. Che Pinciroli dovesse essere il presidente, Smerieri – ora presidente onorario - lo sosteneva da mesi.

Smerieri ha quindi annunciato che cambia l'assetto societario: Paolo Pinciroli presidente (75 per cento delle quote), Francesco Celiento della Go Reset Sport (25 per cento) amministratore delegato, Anita Angiolini vicepresidente.

«Io, data l'età e la saggezza che... non ho, sarò il presidente onorario» ha chiosato.

Ha preso poi la parola Paolo Pinciroli. Sempre sintetico, ha detto però una cosa importante: «Le trattative con questo nuovo socio durano da sette, otto mesi. Un tempo più che sufficiente per una reciproca conoscenza».

Il secondo applauso, è venuto, quando Pinciroli ha detto «Casella si occupa della parte tecnica ed è bravissimo, ma la vera anima della Pro Vercelli è Anita Angiolini. Lavora 24 ore al giorno, occupandosi di tutto».

Silenzio assoluto quando ha preso la parola l'ospite d'onore.

«Siamo una società che offre consulenza alla aziende, e quindi il nostro lavoro consiste anche nel valutare queste aziende. Abbiamo quindi valutato la bontà del marchio Pro Vercelli, che non si discute, e ci ha inoltre colpito la competenza tecnica del direttore Casella. Siamo qui, affinché il progetto Pro Vercelli prosegua».

Terzo applauso.

Il gran finale dalla labbra di Alex Casella.

«Due anni fa mi sono presentato per la prima volta, proprio qui. Due anni fa, però, il calcio di serie C era... un po' diverso. Oggi, ai nastri di partenza del nostro girone ci sono circa una decina di società che hanno speso tre volte tanto, rispetto ad allora. Per noi era quindi importante “alzare l'asticella”. Da sempre, noi abbiamo sostenuto che le porte della società Pro Vercelli sono aperte. È arrivata questa opportunità, che noi abbiamo colto: lo abbiamo fatto perché vogliamo una squadra che competa per i play off, l'abbiamo fatto perché dopo aver scritto alcune pagine della storia della Pro Vercelli ne vogliamo scrivere altre, con la volontà di fare meglio.»

Insomma: la Pro Vercelli 2022-2023 sembra essere una squadra forte ma non fortissima. Senza alzare l'asticella, senza l'ingresso di nuovo soci insomma, saremmo stati da dodicesimo posto. Obiettivo play off. Punto.