Certo che Arrighini sarebbe un colpaccio

Sarebbe un colpaccio se la Pro Vercelli tesserasse, come stanno riportando alcune testate sportive, Andrea Arrighini, 32 anni, attaccante di movimento (ala o centravanti non importa) della Reggiana e, prima ancora, dell'Alessandra (con Longo), Cittadella e altre società di B e C1.

Ad eccezione di due anni con la maglia del Pontedera a inizio carriera, realizzò 32 reti in 65 gare, Arrighini non è un attaccante da doppia cifra. Ma potrebbe essere il partner ideale per Gianluca Comi.

Attendiamo conferme o smentite.